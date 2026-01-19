Сенатор США назвал абсурдом слова о чрезвычайности ситуации вокруг Гренландии

Рэнд Пол считает, что вокруг острова нет никакой ЧС

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Американский сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) считает, что ситуация вокруг Гренландии не чрезвычайная и утверждения главы Минфина США Скотта Бессента об обратном абсурдны. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу NBC News.

"Вокруг Гренландии нет никакой чрезвычайной ситуации. Это абсурд. <...> Мы что, объявляем чрезвычайные ситуации, чтобы противостоять чрезвычайным ситуациям?" - прокомментировал он заявление Бессента.

В интервью тому же телеканалу Бессент заявил, что пошлины, которые президент США Дональд Трамп вводит на основании закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций, нужны для того, чтобы "избежать горячей войны" вокруг Гренландии. В ответ на вопрос ведущего о том, какая чрезвычайная ситуация оправдывает введение пошлин против европейских стран, выступающих против планов Трампа по присоединению Гренландии к США, Бессент сказал, что "избежание чрезвычайной ситуации и есть чрезвычайная ситуация национального масштаба".

17 января Трамп в своей публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.