Нидерландские офицеры покинут Гренландию 19 января

В рамках подготовки совместных военных учений на остров были направлены два нидерландских военнослужащих

ГААГА, 19 января. /ТАСС/. Два нидерландских офицера, направленных в Гренландию в рамках подготовки учений НАТО, завершили свою миссию и покинут остров в понедельник, 19 января. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны королевства Рубен Брекелманс.

"Два офицера ВМС Нидерландов завершили миссию в Гренландии в рамках подготовки совместных военных учений. Они должны покинуть Гренландию сегодня", - написал он в X. По словам Брекелманса, подготовка к учениям на острове продолжается.

16 января Брекелманс сообщил об отправке двух нидерландских военнослужащих - специалистов по оперативному планированию и логистике - в Гренландию. Они прибыли к месту назначения в пятницу.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что группа европейских стран под руководством ФРГ и Великобритании рассматривает возможность отправки дополнительных войск в Гренландию. По данным агентства, в Европе рассчитывают, что усиление военного присутствия продемонстрирует президенту США Дональду Трампу и его администрации, что европейский континент серьезно относится к обеспечению безопасности острова и Арктики в целом.

Однако, как объявил 17 января Трамп в социальной сети Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, отметил он, ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.