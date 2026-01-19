Японский депутат Судзуки передал в Москве мнение Такаити об отношениях с РФ

Мунэо Судзуки также отметил, что премьер-министр Японии надеется на скорейшее достижения мира на Украине

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Японский депутат парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки рассказал ТАСС, что во время визита в Москву передал российским официальным лицам мнение премьер-министра Санаэ Такаити об отношениях с Россией. С главой японского правительства он встречался перед своей поездкой в Россию в декабре 2025 года.

"Я спросил у премьер-министра Такаити о ее мнении касательно отношений с Россией, а также посоветовался по поводу высказываний на встречах с российскими официальными лицами. Это я передал заместителю председателя Совета Федерации Константину Косачеву, заместителю министра иностранных дел [России Андрею] Руденко и заместителю министра иностранных дел [России Михаилу] Галузину", - сказал депутат в ответ на вопрос, действительно ли во время визита в Москву он передал послание от Такаити.

Ранее близкий к Судзуки японский политолог, бывший аналитик МИД Масару Сато написал в статье для газеты Toyo Keizai, что Такаити передала президенту России Владимиру Путину через депутата Мунэо Судзуки устное послание о том, что в Токио считают важными отношения с Москвой и хотят скорейшего прекращения огня на Украине.

Говоря о содержании своей встречи с японским премьером, Судзуки отметил, что она надеется на скорейшее достижения мира на Украине, и Япония, по ее мнению, "должна сыграть свою роль" после этого.