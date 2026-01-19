Лидер АдГ выступила за переговоры с США из-за угроз Трампа о введении пошлин

Алис Вайдель заявила, что в споре вокруг Гренландии правительство ФРГ должно отдавать приоритет интересам Германии, а не "позорить себя поездками Бундесвера"

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель на фоне угроз президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против ряда стран, включая ФРГ, выступила за проведение переговоров с Вашингтоном для деэскалации ситуации.

"В споре вокруг Гренландии правительство ФРГ должно отдавать приоритет интересам Германии, а не позорить себя поездками Бундесвера. Целью сейчас должны стать переговоры для предотвращения торговой войны и поиска решения", - написала Вайдель в X.

18 января газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что военнослужащие Бундесвера, находящиеся в Гренландии, неожиданно получили приказ срочно покинуть остров. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули. Изначально ожидалось, что военнослужащие Бундесвера останутся в Гренландии, куда они прибыли в пятницу, на более длительный срок. Газета не исключила, что они покидают остров в спешном порядке после угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для Германии и ряда других европейских стран из-за Гренландии.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. 17 января Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.