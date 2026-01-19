Узбекистан готов присоединиться к "Совету мира" по Газе по приглашению Трампа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправил американскому лидеру ответное письмо, в котором назвал инициативу важным шагом в решении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ТАШКЕНТ, 19 января. /ТАСС/. Узбекистан готов войти в состав "Совета мира" для управления сектором Газа в качестве государства-учредителя по приглашению президента США Дональда Трампа. Об этом в ответном письме американскому коллеге сообщил президент республики Шавкат Мирзиёев.

"Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву поступило официальное приглашение от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа присоединиться к международной инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке и урегулированию конфликтов. <...> Глава нашего государства направил американскому коллеге ответное письмо, в котором выразил готовность Узбекистана присоединиться к "Совету мира" в качестве государства-учредителя", - написал пресс-секретарь Мирзиёева Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

В обращении Трампа отмечается, что инициатива основана на комплексном плане по прекращению конфликта в Газе, объявленном 29 сентября 2025 года и поддержанном мировыми лидерами, а также одобренном резолюцией Совета Безопасности ООН от 17 ноября 2025 года. "Ключевым элементом инициативы является создание "Совета мира" - новой международной структуры, призванной объединить государства, готовые взять на себя ответственность за формирование долгосрочного мира, стабильности и безопасности. Республике Узбекистан предложено присоединиться к "Совету мира" в качестве государства-учредителя", - написал Асадов.

По его данным, в ответном послании узбекистанский лидер также назвал инициативу важным шагом в решении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, обеспечении мира и стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что лидеры некоторых стран получили от США предложения войти в состав "Совета мира" под председательством Трампа. В частности, приглашения получили президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.