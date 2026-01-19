Глава Минфина Швеции назвала абсурдом пошлины США за Гренландию

Элизабет Свантессон заявила, что королевство справится с таким давлением

Редакция сайта ТАСС

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон © Alexandros Michailidis/ Shutterstock/ Fotodom

СТОКГОЛЬМ, 19 января. /ТАСС/. Введение американским президентом Дональдом Трампом десятипроцентных пошлин против Швеции и других стран - это абсурд, который не знает границ, заявила министр финансов королевства Элизабет Свантессон.

"Мы не можем позволить американскому президенту использовать тарифную карту таким образом, по таким серьезным вопросам, как захват Гренландии. Абсурд, я думаю, не знает границ", - приводит слова министра телеканал SVT.

По словам Свантессон, Швеция справится с таким давлением. "У нас очень стабильные государственные финансы, мы можем справиться с различными формами внешнего давления", - отметила она.

Индексы Стокгольмской фондовой биржи на фоне заявления Трампа упали примерно на 2% на открытии торгов в понедельник. Аналогичные показатели наблюдались в Дании и Норвегии.

Как объявил ранее хозяин Белого дома в социальной сети Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, отметил он, ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").