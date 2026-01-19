Кандидата в премьеры Армении Амбарцумяна перевели под домашний арест

Судья назначил сумму залога, после выплаты которого экс-мэра общины Масис освободят

ЕРЕВАН, 19 января. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана принял решение сменить меру пресечения в отношении экс-мэра общины Масис, кандидата в премьеры от оппозиционных парламентских фракций "Честь имею" и "Армения" Давида Амбарцумяна с ареста на домашний арест.

Судья назначил сумму залога, под который должен быть освобожден из-под ареста Амбарцумян, однако из-за радостных возгласов его сторонников не было слышно, о какой сумме идет речь. Адвокат Амбарцумяна Гаяне Папоян также сообщила журналистам у суда, что не услышала сумму залога, но ее подзащитный будет освобожден после выплаты полной суммы. Суд обязал взять у Амбарцумяна подписку о невыезде.

25 октября армянский суд решил заключить Амбарцумяна под стражу на 6,3 года по делу, возбужденному против него еще в 2018 году. Согласно обвинению, Амбарцумян якобы препятствовал движению граждан в Ереван, где проводил митинг тогда еще оппозиционный политик, а после этого премьер-министр Никол Пашинян. Амбарцумян был выдвинут кандидатом в премьеры Армении сначала фракцией "Честь имею", позже за него собрала подписи и другая фракция - "Армения". Именно он мог бы стать главой армянского кабмина, если оппозиционные силы смогут собрать достаточное количество подписей для импичмента Никола Пашиняна.