Стармер убеждал Трампа, что военные НАТО в Гренландии не направлены против США

Несколько стран - членов НАТО, включая Великобританию, ранее отправили своих военнослужащих в Гренландию для участия в подготовке учений "Арктическая выносливость"

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что отправку военнослужащих стран - членов НАТО в Гренландию не стоит воспринимать как шаг, направленный против Соединенных Штатов.

"Это одна из тем, которую я обсуждал с президентом Трампом вчера. Я имею в виду те силы, которые находились там, чтобы оценить риск со стороны русских. Я надеюсь, что теперь ситуация прояснилась", - сказал глава британского правительства, отвечая на вопросы журналистов после экстренного обращения к нации из-за ситуации вокруг Гренландии.

Ранее несколько стран - членов НАТО, включая Великобританию, отправили своих военнослужащих в Гренландию для участия в подготовке учений "Арктическая выносливость" (Arctic Endurance). Согласно газете The Guardian, Трамп мог интерпретировать этот шаг как действия, направленные против США.

Стармер указал, что в действительности страны НАТО отправкой своих военнослужащих хотели продемонстрировать готовность укрепить безопасность Гренландии на фоне якобы исходящих от РФ и КНР угроз в регионе. Разговор британского премьера с американским президентом состоялся в воскресенье.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.