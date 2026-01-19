Трамп предложил Белоруссии стать учредителем "Совета мира" по Газе

Президент республики Александр Лукашенко воспринял это предложение положительно

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © БелТА/ ТАСС

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп направил личное обращение белорусскому лидеру Александру Лукашенко с предложением для республики стать учредителем "Совета мира" для урегулирования в секторе Газа. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

"Белорусская сторона получила личное обращение президента Соединенных Штатов Америки господина Дональда Трампа в адрес президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. В обращении Беларуси в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем "Совета мира" - новой международной организации", - приводит его слова пресс-служба ведомства.

Варанков отметил, что это предложение было доведено до сведения главы белорусского государства, который отреагировал на него положительно. По словам представителя МИД, Белоруссия готова участвовать в работе "Совета мира", рассчитывая, что его мандат и компетенции будут расширены далеко за пределы, изначально заявленные в инициативе. По мнению белорусской стороны, такая международная организация сможет активно участвовать в урегулировании международных конфликтов, что в конечном итоге будет способствовать формированию новой архитектуры безопасности.

Как подчеркнул пресс-секретарь, Белоруссия высоко ценит, что США видят в ней государство, готовое взять на себя ответственность за построение устойчивого мира и служить примером для других, инвестируя в безопасное будущее для следующих поколений. Варанков добавил, что предложение также расценивается как признание личных заслуг и международного авторитета президента Белоруссии.

Ранее сообщалось, что лидеры еще ряда стран получили от США предложения войти в состав этого органа. Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается.