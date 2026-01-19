МО ФРГ назвало возвращение миссии из Гренландии планомерным

Эксперты анализируют результаты

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Разведывательная миссия ФРГ в Гренландии с участием военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) была завершена планомерно, а не "преждевременно", проводится анализ результатов. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны Германии.

"В сообщениях СМИ я встречал слова вроде "тайно" или "поспешно". Разведывательная миссия была завершена, как и планировалось, в выходные, и команда вернулась в назначенное время", - сказал представитель оборонного ведомства ФРГ. При этом он уточнил, что из-за погодных условия одну из изначально намеченных точек посетить не удалось.

"Был один момент, который мы не смогли исследовать на месте из-за погодных условий. Поэтому это было единственное отклонение от первоначального плана", - констатировал представитель Минобороны ФРГ. Вместе с тем он отметил, что миссия продлилась на день дольше первоначально планируемого срока. Разведывательная группа представит отчет о ситуации на месте. На основе этих данных, как резюмировал представитель министерства, будут разработаны оперативные рекомендации, которые послужат основой для дальнейшей военно-политической координации.

18 января газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что военнослужащие Бундесвера, находящиеся в Гренландии, неожиданно получили приказ срочно покинуть остров. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули. Изначально ожидалось, что военнослужащие Бундесвера останутся в Гренландии, куда они прибыли в пятницу, на более длительный срок. Газета не исключила, что они покидают остров в спешном порядке после угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для Германии и некоторых других европейских стран из-за Гренландии.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.