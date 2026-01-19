TV2: в Западную Гренландию прибудет большое число датских военных

Вместе с новой группой военных прибудет начальник штаба армии Петер Бойсен

© Sean Gallup/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 19 января. /ТАСС/. Прибытие "большого числа датских военнослужащих" ожидается в понедельник вечером в местечке Кангерлуссуак в Западной Гренландии. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на ВС королевства.

Вместе с новой группой военных прибудет начальник штаба армии Петер Бойсен. По мнению представителей командования ВС, военнослужащие станут "существенным вкладом" в происходящее в настоящее время наращивание численности датских войск на острове.

Ранее глава Арктического командования Сёрен Андерсен заявил, что в гренландскую столицу Нуук уже прибыло около 100 датских солдат и примерно столько же - в Кангерлуссуак. Они примут участие в учениях НАТО "Арктическая выносливость".

14 января правительство Гренландии и Минобороны Дании сообщили о решении продолжить активизацию учений датских вооруженных сил в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО в связи "с геополитической напряженностью" в Арктике. О намерении послать своих военных на остров заявили Швеция, Норвегия, Германия, Франция, Британия, Финляндия и Нидерланды.