В Гренландии отозвали приглашение США посетить гонки на собачьих упряжках

Организатор соревнований назвал неуместным участие в мероприятии "иностранных политических деятелей"

СТОКГОЛЬМ, 19 января. /ТАСС/. Компания в Гренландии отозвала приглашение спецпосланнику США по острову, губернатору штата Луизиана Джеффу Лэндри посетить гонки на собачьих упряжках. Об этом сообщил глава Ассоциации гонок на собачьих упряжках Гренландии (KNQK) Миккель Йеремиассен.

"KNQK получила информацию, что туристическая компания, которая пригласила губернатора из США Джеффа Лэндри, в одностороннем порядке отозвала приглашение. Ассоциация удовлетворена этим [решением] и приняла его к сведению", - приводит пресс-служба ассоциации слова Йеремиассена.

На прошлой неделе ассоциация сообщила, что 8 января ее пресс-служба получила запрос от неназванного американского журналиста, в котором утверждалось, что Лэндри приглашен на предстоящие в 2026 году соревнования. KNQK, которая ежегодно организует национальные гонки на собачьих упряжках, назвала неуместным участие в мероприятии "иностранных политических деятелей" и сообщила о начале внутреннего расследования.

Лэндри был назначен спецпосланником США по Гренландии в декабре 2025 года, что вызвало критику как в Дании, так и в Гренландии. В последние дни ситуация вокруг острова вновь накалилась на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия тем или иным образом станет американской территорией, и попыток стран Европы противостоять Вашингтону.

В 2025 году произошла схожая ситуация. KNQK пригласила на гонки на собачьих упряжках вице-президента США Джей Ди Вэнса вместе с семьей, но это вызвало дипломатический скандал, и вместо этого американский политик посетил военную базу США на острове.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.