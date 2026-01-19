Эксперт де Зайас: РФ хочет договариваться, но США, ЕС и НАТО нельзя доверять

По мнению юриста, мир переживает тревожные времена

ЖЕНЕВА, 19 января. /ТАСС/. Россия хочет договариваться и поддерживать открытые каналы связи с Западом, однако ни США, ни ЕС, ни НАТО не заслуживают доверия как партнеры по переговорам, считает американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас.

"Россия заинтересована в поддержании открытых каналов связи с США, ЕС и даже с НАТО, - написал он в X. - Проблема остается в том, что ни одна из последних сторон не заслуживает доверия и не готова соблюдать договоры".

По мнению юриста, мир переживает тревожные времена. "Самое важное - избегать провокаций и просчетов", - отметил де Зайас. "В мире, где существует ядерное оружие, любая эскалация конфликта представляет собой угрозу для самого существования", - добавил он.