Правительство Венгрии надеется остаться у власти и продолжить сотрудничество с РФ

БУДАПЕШТ, 19 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии рассчитывает сохранить прагматичное сотрудничество с Россией в области экономики, в частности в энергетике, если останется у власти по итогам запланированных на 12 апреля парламентских выборов. Об этом заявил политический советник венгерского премьер-министра Балаж Орбан в интервью интернет-изданию Index.

Отвечая на вопрос, что Россия, Китай и США могут ожидать в случае победы на выборах правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с Виктором Орбаном, он напомнил, что премьер уже давно выстраивает взаимовыгодные отношения с этими странами. "У нас есть прагматичное энергетическое и экономическое сотрудничество с Россией, мы установили особенно успешные технологические и экономические отношения с Китаем, и сейчас наблюдается все более тесное военное, политическое и экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами на международной арене", - сказал Балаж Орбан.

По его словам, совершенно ясно, чего Москва, Пекин и Вашингтон могут ожидать от Венгрии, если ее нынешнее правительство останется у власти: "предсказуемости, суверенных решений и сотрудничества, основанного на взаимном уважении и взаимной выгоде". Со своей стороны Венгрия хотела бы увидеть "расширение политического сотрудничества и экономических связей с Соединенными Штатами, значительные экономические инвестиции из Китая и надежные и доступные поставки энергоносителей из России", отметил советник премьера.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что готово развивать сотрудничество с Россией в тех областях, которые не затронуты западными санкциями. Основной из них является энергетика, в том числе поставки в Венгрию нефти, газа и ядерного топлива для АЭС в Пакше. Стороны сохранили также связи в фармацевтике, пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Будапешт выражал надежду, что в случае урегулирования конфликта на Украине санкции против Москвы будут быстро отменены.

В Венгрии сейчас начинается заключительный этап избирательной кампании. Возглавляемая Виктором Орбаном партия ФИДЕС и ее младшие партнеры - христианские демократы - ведут борьбу с оппозиционной партией "Тиса". Ее лидером является бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, пользующийся поддержкой руководства Евросоюза.