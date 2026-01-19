Египет, Саудовская Аравия и Сомали разрабатывают соглашение о безопасности в Красном море

Редакция сайта ТАСС

НАЙРОБИ, 19 января. /ТАСС/. Сомали ведет переговоры с Египтом и Саудовской Аравией о заключении соглашения о сотрудничестве в области безопасности в регионе Красного моря. Об этом сообщил информационный портал Garowe Online со ссылкой на источники в сомалийском правительстве.

По их данным, соглашение находится на стадии доработки и направлено на "усиление стратегической координации в сфере безопасности, развитие военных связей и укрепление совместной роли трех стран в обеспечении региональной стабильности".

Как ожидается, в рамках работы над соглашением президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд в ближайшие дни посетит Саудовскую Аравию.

Ранее Совет министров Сомали постановил разорвать все соглашения с ОАЭ, в том числе о сотрудничестве в области обороны и безопасности и пользовании портами в Аденском заливе, в целях защиты национальной целостности и конституционного порядка. По данным СМИ, шаг был сделан сомалийскими властями под давлением Саудовской Аравии, которая недовольна действиями ОАЭ в Йемене.

Как заметил портал, Саудовская Аравия давно выражает политическую поддержку территориальному единству Сомали и его борьбе с радикальной исламистской группировкой "Аш-Шабаб", однако ранее не оказывала прямой военной помощи. Garowe Online отмечает, что заключение соглашения, если оно состоится, станет первым прямым участием Саудовской Аравии в укреплении безопасности и военного потенциала Сомали, "что может иметь последствия для всего региона Африканского Рога".