El País: ж/д оператор Испании сообщал об инцидентах на участке, где произошло ЧП

Компания Adif предупреждала как минимум о восьми технических инцидентах
13:36

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Испанская государственная компания Adif, управляющая железнодорожной инфраструктурой, предупреждала в своих соцсетях как минимум о восьми технических инцидентах на участке высокоскоростной линии, где 18 января произошла авария с участием двух поездов. Об этом сообщила газета El País.

По ее информации, большинство оповещений было связано с системой сигнализации на данном участке, однако сообщалось также об инцидентах, вызванных проблемами с контактной сетью и инфраструктурой. Более того, инциденты на линии Адамус - Вильянуэва-де-Кордова прошлым летом стали предметом обсуждения в Сенате (верхняя палата парламента) по запросу консервативной Народной партии. Тогда правительство признало, что были устранены два "технических инцидента, затронувших системы сигнализации". 

