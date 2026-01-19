В Британии рейтинг одобрения работы Стармера пробил новый антирекорд

Положительно деятельность премьер-министра оценивают 18% респондентов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер © Jordan Pettitt - WPA Pool/ Getty Images

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Три четверти британцев имеют негативное мнение о работе премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией YouGov.

Положительно деятельность Стармера оценивают 18% респондентов. Таким образом, рейтинг одобрения премьера составил -57, что является рекордно низким показателям для него. Только у экс-главы британского правительства Лиз Трасс в 2022 году поддержка среди населения была еще ниже.

Отмечается, что рейтинг одобрения лидера оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднок находится на уровне -26, в то время как у лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража он составляет -37. У лидеров "Либеральных демократов" Эда Дейви (-9) и "зеленых" Зака Полански (-7) показатели немного лучше.

Опрос был проведен 15-16 января, в нем приняли участие 2 тыс. человек.