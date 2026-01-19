FT: Трамп стремится сохранить теплые отношения с Путиным
Редакция сайта ТАСС
13:38
ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Приглашение президента США Дональдом Трампом президента РФ Владимира Путина в "Совет мира" по Газе свидетельствует о его желании сохранить теплые отношения с российским лидером. К такому выводу пришла британская газета Financial Times (FT).
"Судя по всему, это предложение свидетельствует о стремлении Трампа сохранить теплые отношения с Путиным", - говорится в статье.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе. Возможность изучается, добавил Песков.