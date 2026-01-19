Президент Румынии и генерал НАТО высказались за укрепление восточного фланга альянса

Алексус Гринкевич подчеркнул, что НАТО уделяет непрерывное внимание эволюции региональной безопасности и принимает необходимые меры по сдерживанию любых враждебных действий и улучшению коллективной обороны на всей территории Североатлантического альянса

Редакция сайта ТАСС

Президент Румынии Никушор Дан © Pierre Crom/ Getty Images

БУХАРЕСТ, 19 января. /ТАСС/. Президент Румынии Никушор Дан и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич поддержали идею укрепления восточного фланга альянса. Сообщение о встрече главы румынского государства и военачальника НАТО, который находится с визитом в стране, размещено на сайте президентской администрации.

Глава румынского государства, отмечается в нем, "приветствовал начало операции НАТО Eastern Sentry ("Восточный часовой" - прим. ТАСС), которая укрепит позицию сдерживания и обороны Североатлантического альянса на всем восточном фланге, от Балтийского до Черного моря".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале операции Eastern Sentry 12 сентября 2025 года. Она стала итогом консультаций по статье 4 Договора о НАТО, которые были начаты 10 сентября по запросу Варшавы в связи с инцидентом с БПЛА. Операция направлена на укрепление восточного фланга альянса.

Гринкевич подчеркнул, что "НАТО уделяет непрерывное внимание эволюции региональной безопасности и принимает необходимые меры по сдерживанию любых враждебных действий и улучшению коллективной обороны на всей территории Североатлантического альянса".

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе посетит во вторник Национальный центр общевойсковой подготовки "Джетика" в Чинку (уезд Брашов) и Командование многонационального корпуса НАТО "Юго-Восток" в Сибиу.