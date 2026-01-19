Onet: Трамп пригласил Навроцкого в "Совет мира" по Газе

Канцелярия президента Польши пока не подтвердила получение приглашения

Редакция сайта ТАСС

Президент Польши Кароль Навроцкий © Omer Messinger/ Getty Images

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий получил от американского лидера Дональда Трампа приглашение войти в "Совет мира" для управления сектором Газа. Об этом сообщил портал Onet со ссылкой на источники.

Канцелярия Навроцкого пока не подтвердила получение соответствующего приглашения от Трампа.

Ранее лидеры ряда стран получили от США предложения войти в состав этого органа. Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается.