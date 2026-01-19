Греция сочла участие в "Совете мира" по Газе сложным юридическим вопросом

Страна получила приглашение от президента США стать членом-учредителем организации

Редакция сайта ТАСС

АФИНЫ, 19 января. /ТАСС/. Греция полагает, что участие в "Совете мира" по Газе является сложным с юридической точки зрения вопросом. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

Представителя кабмина попросили пояснить греческую позицию в связи с приглашением, сделанным Греции и Кипру президентом США принять участие в работе "Совета мира" по Газе.

"Это юридически сложный вопрос. Мы действительно работаем над ним, как всегда консультируясь с нашими европейскими партнерами", - ответил Маринакис.

В свою очередь глава МИД Йоргос Герапетритис подтвердил, что Греция получила приглашение от президента США стать членом-учредителем "Совета мира" по Газе.

"Мы очень внимательно изучаем все соответствующие документы. Как вы знаете, создание "Совета мира" соответствует резолюции 2803 Совета Безопасности ООН, за которую Греция как избранный член [СБ] проголосовала. Греция твердо поддерживает все инициативы, способствующие миру, безопасности и стабильности, и в этом контексте мы будем координировать свои действия с нашими партнерами в Европейском союзе, а также с другими важными друзьями и союзниками, такими как, например, Египет", - сказал Герапетритис.

Ранее сообщалось, что руководители некоторых стран получили от США предложения войти в состав "Совета мира" по Газе. Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается.