Мерц заявил, что перестановки в кабинете министров ФРГ не планируются

Канцлер Германии отметил, что у него хорошие отношения с лидером парламентской фракции ХДС Йенсом Шпаном

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц опроверг сообщения СМИ о якобы запланированных перестановках в кабинете министров.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что Мерц планирует серьезные кадровые изменения в правительстве и в руководстве фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. При этом указывалось, что канцлер ФРГ был якобы недоволен лидером парламентской фракции Йенсом Шпаном (ХДС).

"Это, честно говоря, полная чушь. У меня хорошие и доверительные рабочие отношения с Йенсом Шпаном. Он возглавляет фракцию в Бундестаге. Девять месяцев назад я выдвинул его на должность председателя парламентской группы. Мы ежедневно общаемся по поводу нашей совместной работы. Я не планирую переформировывать кабинет министров", - заявил Мерц журналистам на пресс-конференции в Берлине.

5 января официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что спустя восемь месяцев после вступления в должность, Мерц неожиданно сменил главу своего бюро. На этом посту Якоба Шрота заменит бывший руководитель аппарата Христианско-демократического союза (ХДС) Филипп Биркенмайер. Бюро канцлера занимается организацией повседневной работы главы правительства, встреч, телефонных звонков, обеспечивает его деятельность. К подразделениям бюро относится штаб Совета национальной безопасности.