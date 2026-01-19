WSJ: приглашение войти в "Совет мира" по Газе получили около 60 стран

Газета отмечает, что реакция большинства из приглашенных государств носит "осторожный характер"

© Amir Levy/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Почти 60 стран получили предложение войти в "Совет мира" для управления сектором Газа, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, реакция большинства из приглашенных стран носит "осторожный характер" из-за потенциальных геополитических рисков.

"Совет мира - это международная организация, которая стремится содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой его возникновения", - приводит WSJ текст устава "Совета мира".

Как пишет газета, подразумевается, что американский президент Дональд Трамп является председателем "Совета мира" и обладает исключительным правом вето на принятие решений. Согласно WSJ, взнос за постоянное членство в "Совете мира" составляет $1 млрд. Без него срок полномочий ограничивается тремя годами. Как именно будут использоваться средства, не уточняется.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе. Возможность изучается, добавил Песков.