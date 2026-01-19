Politico: ЕС пересекал красные линии РФ в переговорах по Украине

Научный сотрудник программы "Большая стратегия" в американском Институте ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин в колонке для газеты привел в пример предложение "коалиции желающих" разместить силы сдерживания на украинской территории

Редакция сайта ТАСС

© Omar Marques/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. ЕС использовал "отравленные пилюли" и пересекал российские "красные линии", в том числе говоря о размещении силы сдерживания на Украине, но нынешние знаки со стороны Брюсселя обнадеживают. Такое мнение высказал научный сотрудник программы "Большая стратегия" в американском Институте ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин.

В колонке для газеты Politico он отметил, что европейские политики, реагируя на мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, "упустили из виду главное".

"Слишком часто блок (европейский - прим. ТАСС) пытался включить в переговоры "отравленные пилюли", пересекая красные линии России - например, предложение "коалиции желающих" разместить силы сдерживания на территории Украины", - пишет Пайкин.

По его мнению, "отказ от компромиссов, необходимых для мира, станет для Европы серьезной упущеннойвозможностью", поскольку разрешение ситуации на Украине "позволит Киеву в конечном счете вступить в ЕС" и развивать сотрудничество с Западом в сфере безопасности, а европейские страны смогут "самостоятельно стать ведущими гарантами безопасности на континенте".

Тем не менее в последнее время наблюдаются "некоторые обнадеживающие знаки", пишет Пайкин. "Последнее предложение коалиции о многонациональных силах не содержит условий о размещении боевых частей на территории Украины", что указывает на возможность достижения соглашения о гарантиях безопасности, по мнению эксперта, приемлемого для Москвы.