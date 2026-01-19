Мерц: приглашение временному президенту Сирии посетить ФРГ остается в силе

Ахмед аш-Шараа отменил свой визит в Берлин из-за внутриполитической ситуации в республике, отметил канцлер Германии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его приглашение временному президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа посетить Берлин остается в силе.

"Вам известно, что президент Сирии [на переходный период] аш-Шараа отменил свой запланированный на сегодня и завтра визит в Берлин из-за внутриполитической ситуации в Сирии", - сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине. "Мое приглашение сирийскому президенту приехать в Берлин не было отменено из-за вчерашней, вероятно, необходимой отмены [визита]. Оно остается в силе", - констатировал канцлер ФРГ.

В то же время он отметил, что ФРГ хочет поддержать весь процесс примирения в Сирии. В Германии, по словам Мерца, все еще находится около миллиона сирийских беженцев, многие из которых ждут возможности вернуться на родину. "Если будут выполнены условия, они вернутся. Поэтому мы также заинтересованы в стабилизации ситуации в стране, достижении мира и обеспечении гармоничного сосуществования различных групп населения", - подчеркнул он.

Тот факт, что 18 января между сирийской армией и курдскими формированиями было достигнуто соглашение о прекращении огня, как заметил канцлер ФРГ, "является обнадеживающим знаком". "Но, безусловно, предстоит еще много работы", - резюмировал Мерц.

Ранее стало известно, что аш-Шараа отменил намеченный на 19-20 января визит в Германию. 20 января у него были запланированы переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и Мерцем, а также встреча с представителями деловых кругов ФРГ. Причиной краткосрочной отмены визита называется ситуация в Сирии, а именно - ожесточенные бои между правительственными войсками и курдскими "Силами демократической Сирии".