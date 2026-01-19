На Украине заявили, что многие суда отказываются заходить в порты Одессы

Как отмечается на сайте Украинской зерновой ассоциации, многие судовладельцы уже поставили сделки на паузу

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Многие международные торговые суда с середины недели перестали заходить в морские порты Одессы, они стали чаще отказываться от уже практически согласованных сделок из-за рисков. Об этом сообщила Украинская зерновая ассоциация (УЗА), объединяющая производителей, переработчиков и крупнейших экспортеров зерна.

Как отмечается на сайте ассоциации, многие судовладельцы уже поставили сделки на паузу и отказываются заходить в порты Одессы. Особенно ситуация ухудшилась несколько дней назад, хотя еще в начале недели предложения от судов для перевозки украинских товаров находились.

В ассоциации подчеркивают, что стоимость перевозки груза для портов Одессы сейчас остается на уровнях прошлой недели, "однако дальнейшая динамика ставок пока остается неопределенной".