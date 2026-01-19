Швейцария позовет Россию на конференцию по кибербезопасности осенью

Основное внимание уделят рискам эскалации, сообщил руководитель службы информации местного МИД Николя Бидо

ЖЕНЕВА, 19 января. /ТАСС/. Швейцария в рамках своего председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пригласит Россию и другие страны - члены организации на конференцию по кибербезопасности, которая пройдет в Цуге 29-30 сентября. Об этом ТАСС заявил руководитель службы информации швейцарского МИД Николя Бидо.

Ранее глава МИД Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис заявил, что конфедерация в этом году пригласит представителей России на конференцию по кибербезопасности для укрепления доверия между государствами - членами ОБСЕ.

"Речь идет о конференции под названием "Деэскалация в киберпространстве: посредничество и превентивная дипломатия", которая состоится в Цуге 29-30 сентября 2026 года, - пояснил Бидо в ответ на запрос ТАСС. - Россия будет приглашена наряду со всеми другими государствами - участниками ОБСЕ".

По его словам, основное внимание будет уделено "рискам эскалации в киберпространстве и способам их устранения с помощью превентивной дипломатии и посредничества". Участники конференции обсудят реализацию и дальнейшее развитие мер укрепления доверия в киберпространстве стран ОБСЕ, а также роль механизмов консультаций в случае крупных инцидентов в киберпространстве, пояснил Бидо.