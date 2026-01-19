В ФРГ не увидели угрозы НАТО из-за позиции США по Гренландии

Официальный представитель правительства Штефан Корнелиус назвал альянс сильным

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Правительство Германии полагает, что Североатлантический альянс не находится под угрозой из-за заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"НАТО - сильный альянс, он никоим образом не находится под угрозой. Я не вижу, чтобы какое-либо государство-член ставило под сомнение НАТО", - сказал Корнелиус.

По его словам, приоритетной задачей является предотвращение торгового конфликта, а также соблюдение основополагающего принципа "не ставить под сомнение неприкосновенность границ и территориальную целостность государства - члена ЕС". В то же время представитель правительства ФРГ подчеркнул важность отношений с Вашингтоном. "США были надежным партнером на протяжении многих десятилетий и должны оставаться таковым", - резюмировал он.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. 17 января Трамп в своей публикации в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.