BFMTV: Лекорню намерен принять бюджет в обход парламента

Решение провести бюджет без голосования в парламенте может привести к внесению в Национальное собрание вотума недоверия правительству

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню © Omar Havana/ Getty Images

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню намерен принять законопроект о бюджете на 2026 год под ответственность правительства без голосования в парламенте, что позволяет сделать часть 3 статьи 49 Конституции Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Ранее телеканал сообщил, что Лекорню должен в течение дня 19 января решить, как будет приниматься бюджет после провала парламентских дебатов. Еще одним вариантом, помимо принятия в обход парламента, называлось издание нескольких правительственных указов, касающихся бюджета, но в кабмине в итоге выступили против такого шага, поскольку его можно было бы оспорить в судебном порядке.

Решение провести бюджет без голосования в парламенте может привести к внесению в Национальное собрание (нижнюю палату) вотума недоверия правительству. Если депутаты поддержат эту резолюцию, то кабмин Лекорню будет вынужден подать в отставку, а принятый в обход парламента бюджет не вступит в силу. Если же правительству удастся удержаться у власти, то законопроект о государственном бюджете будет утвержден.

Лекорню ранее обещал не применять это положение конституции, но спустя несколько раундов парламентских дебатов, которые завершились провалом, заявил, что будет вынужден идти на крайние меры, не озвучивая их напрямую. Он подчеркнул, что обсуждение законопроекта о бюджете в парламенте было заблокировано левой партией "Неподчинившаяся Франция" и правым "Национальным объединением", что, по мнению главы кабмина, не позволило принять бюджет в срок.