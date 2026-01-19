Эксперт Михайлов: Бундесвер мог лоббировать поставки дронов HX-2 Украине

Руководитель Бюро военно-политического анализа сообщил, что компания работает уже около пяти лет, и с самого выхода на рынок вооружений к ней возникали вопросы по поводу ее основания бывшим сотрудником Бундесвера

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Решение о закупке для Украины барражирующих боеприпасов HX-2 немецкой компании Helsing могло быть результатом лоббистских усилий со стороны руководства Бундесвера и украинских властей, за которыми прослеживаются признаки коррупции. Такое мнение ТАСС высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Комментируя недавнее сообщение агентства Bloomberg о приостановлении Украиной заказов HX-2 у Helsing после неудач по время испытаний дронов у линии фронта, эксперт сообщил, что компания работает уже около пяти лет, и с самого выхода на рынок вооружений к ней возникали вопросы по поводу ее основания бывшим сотрудником Бундесвера. "Сразу было понятно, что Helsing аффилирован с немецким Минобороны. Как писали западные военные эксперты, тут чувствуется "лапа" немецкого министра обороны [Бориса] Писториуса. Ничем иным, как лоббирование, это не назовешь", - сказал Михайлов.

Он также обратил внимание на то, что стартап изначально привлек от разных венчурных фондов €5 млрд инвестиций, а его капитализация за пять лет достигла €12 млрд. Кроме того, еще в начале своей деятельности Helsing удалось заключить контракты с такими оборонными гигантами, как Rheinmetall (Германия) и Saab (Швеция). "Почему какой-то стартап, неожиданно появившийся на рынке, заключает прямые контрактные обязательства с самыми крупными производителями военной техники? Уже тогда в некоторых западных военных СМИ говорили, не откаты ли они там получают", - задает в этой связи вопрос эксперт.

Наконец, считает Михайлов, дорогостоящий контракт для Украины мог сопровождаться коррупционными схемами и с украинской стороны. По его данным, в 2024 году Helsing договорилась с неназванной украинской компанией о поставках Украине 4 тыс. боеприпасов HX-2, стоимость одного доходит до 20 тыс. евро. "Не удивлюсь, если производители платили и украинским властям, учитывая разгул коррупции на Украине", - отметил эксперт.

Он дополнительно указал, что HX-2 могут лететь на дальность до 100 км со скоростью выше 200 км/ч и нести боевую часть порядка 10 кг, способную уничтожить каменное строение. Кроме того, дроны способны преодолевать средства электронной борьбы. За такие тактико-технические характеристики боеприпасы получили название "мини-таурусов" (по аналогии с крылатыми ракетами Taurus).

Тем не менее, продолжает Михайлов, вскоре после начала применения HX-2 стали поступать сообщения о том, что вряд ли эти беспилотники можно называть чудо-оружием, поскольку их с легкостью подавляют российские средства РЭБ и сбивают ЗРК и даже стрелковое оружие. Было много критики в адрес дронов и со стороны Rheinmetall, которая в 2024 году расторгла соглашение с Helsing. "Таким образом, на фоне кумовства был раздут такой миф об этих непобедимых БПЛА", - сказал в заключение эксперт.