Подразделения армии Сирии входят в город Эш-Шаддиди

Там находится тюрьма, в которой содержатся члены террористической группировки "Исламское государство"

ТУНИС, 19 января. /ТАСС/. Подразделения вооруженных сил переходного правительства Сирии входят в город Эш-Шаддади, где находится одноименная тюрьма, в которой содержатся члены террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило телеканалу Al-Ikhbaria оперативное командование ВС.

"Войска начали входить в город Эш-Шаддади в провинции Хасеке после того, как [курдская коалиция] "Силы демократической Сирии" освободила из тюрьмы "Эш-Шаддади" боевиков ИГ", - сообщило командование.

Ранее СДС выступила с утверждением, что потеряла контроль над тюрьмой "Эш-Шаддади", где содержатся тысячи сторонников ИГ, в результате столкновений со связанными с Дамаском вооруженными группами, которые предпринимали нападения на ее территорию.

18 января президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями. Документ предусматривает, что провинции Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны переходят под полный контроль переходного правительства Сирии. Все созданные курдами в провинции Хасеке гражданские учреждения будут включены в состав сирийского государства. Сирийская армия будет обеспечивать безопасность всех пограничных переходов и нефтегазовых месторождений в регионе.