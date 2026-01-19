Ingenioren: датская разведка посоветовала чиновникам не пользоваться AirPods

По данным газеты, спецслужбы предупреждают, что через аудиоаксессуары может вестись прослушка

Редакция сайта ТАСС

© Stephen Lam/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 19 января. /ТАСС/. Служба разведки Вооруженных сил Дании напомнила о недопустимости использования работниками госучреждений наушников с Bluetooth-подключением, в частности AirPods, во время службы. Об этом сообщила газета Ingenioren.

Предупреждение прозвучало на фоне "крайне напряженной ситуации, связанной с претензиями президента США Дональда Трампа на Гренландию", говорится в материале.

По информации Ingenioren, в разосланных письмах с заголовком "отключите Bluetooth" говорится "о риске прослушивания через аудиоаксессуары (беспроводные наушники, ушные вкладыши и динамики), подключенные по Bluetooth".