МИД Франции: ЕС может ответить на пошлины США закрытием доступа к госконтрактам

Глава ведомства Жан-Ноэль Барро заявил, что никто и никогда не выходит победителем из торговой войны

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Европейский союз может ответить на торговые пошлины США из-за Гренландии закрытием доступа американским компаниям к госконтрактам в странах ЕС. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, выступая во Французской академии моральных и политических наук

"У нас есть мощные инструменты для того, чтобы защититься от посягательства на наши интересы. Речь идет об ограничении доступа на европейский рынок и запрете на госконтракты", - сказал министр, выступление которого транслировалось в YouTube-канале ведомства.

По его мнению, "никто никогда не выходит победителем из торговой войны".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. 17 января Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.