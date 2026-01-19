Трамп не стал комментировать возможность применения силы для захвата Гренландии

Такое заявление президент США сделал на фоне эскалации напряженности, вызванной его стремлением заполучить остров

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о готовности применить военную силу для установления контроля над Гренландией. Об этом он сообщил телеканалу NBC News.

На вопрос журналиста о том, готов ли он использовать силу для захвата острова, президент ответил: "Без комментариев".

Такое заявление он сделал на фоне эскалации напряженности, вызванной его стремлением заполучить остров.