Трамп не стал комментировать возможность применения силы для захвата Гренландии
Редакция сайта ТАСС
15:55
НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о готовности применить военную силу для установления контроля над Гренландией. Об этом он сообщил телеканалу NBC News.
На вопрос журналиста о том, готов ли он использовать силу для захвата острова, президент ответил: "Без комментариев".
Такое заявление он сделал на фоне эскалации напряженности, вызванной его стремлением заполучить остров.