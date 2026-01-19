ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп не стал комментировать возможность применения силы для захвата Гренландии

Такое заявление президент США сделал на фоне эскалации напряженности, вызванной его стремлением заполучить остров
15:55

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о готовности применить военную силу для установления контроля над Гренландией. Об этом он сообщил телеканалу NBC News.

На вопрос журналиста о том, готов ли он использовать силу для захвата острова, президент ответил: "Без комментариев".

Такое заявление он сделал на фоне эскалации напряженности, вызванной его стремлением заполучить остров.

