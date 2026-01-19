Трамп призвал Европу сосредоточиться на украинском конфликте, а не на Гренландии

Президент США выразил мнение, что контроль над островом необходим для обеспечения национальной безопасности перед лицом внешних угроз

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подверг критике европейских лидеров за сопротивление его попыткам приобрести Гренландию и призвал их заняться вопросами региональной безопасности. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

Трамп выразил мнение, что контроль над островом необходим для обеспечения национальной безопасности перед лицом внешних угроз.

"Европе следует сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это их привело. Вот на чем должна сосредоточиться Европа - не на Гренландии", - сказал президент.