Трамп обвинил Норвегию в контроле над Нобелевской премией мира

Президент США отверг утверждения о независимости Нобелевского комитета

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отверг утверждения о независимости Нобелевского комитета и заявил, что власти Норвегии полностью контролируют процесс присуждения премии мира.

"Норвегия полностью это контролирует, несмотря на то, что они говорят", - заявил президент США в интервью телеканалу NBC News. Он добавил, что норвежские власти "любят говорить, что не имеют к этому никакого отношения, но на самом деле они имеют к этому самое прямое отношение".

Ранее журналист телеканала PBS Ник Шифрин в X опубликовал письмо Трампа премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, в котором написал, что больше не обязан думать о мире и может заботиться об интересах Соединенных Штатов, поскольку ему не вручили Нобелевскую премию мира.