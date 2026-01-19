Эрдоган заявил, что курды должны быстро выполнить условия перемирия с Сирией

Эра терроризма в регионе полностью закончилась, подчеркнул президент Турции

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Turkish Presidency via AP, Pool

АНКАРА, 19 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) должна быстро выполнить условия перемирия с Дамаском и интегрироваться в ВС Сирии.

"Военная операция, начатая на прошлой неделе с целью освобождения районов от оккупации, завершилась соглашением о прекращении огня и полной интеграции. Я хотел бы с удовлетворением отметить, что сирийская армия проводила эту сложную операцию с большой осторожностью на каждом этапе, действуя с точностью хирурга, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Эра терроризма в нашем регионе полностью закончилась. [СДС] необходимо быстро выполнить требования соглашения о прекращении огня и о полной интеграции. Никто больше не должен допускать ошибок", - заявил президент по итогам заседания правительства в Анкаре.