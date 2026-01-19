Бессент назвал неразумным возможный ответ Европы на пошлины из-за Гренландии

По словам главы американского Минфина, европейским лидерам "следует всерьез воспринимать" намерения президента США Дональда Трампа по установлению Соединенными Штатами контроля над Гренландией

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент назвал "очень неразумными" возможные ответные меры европейских стран на американские пошлины, введенные из-за ситуации вокруг Гренландии. Его слова приводит агентство Reuters.

"Я думаю, что это было бы очень неразумно", - заявил Бессент во время общения с журналистами в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). По словам главы американского Минфина, европейским лидерам "следует всерьез воспринимать" намерения Трампа по установлению Соединенными Штатами контроля над Гренландией.

17 января Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.