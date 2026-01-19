Президент ОАЭ и премьер Индии обсудили космос, энергетику и продовольственную безопасность

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что обе страны объединяет общее стремление использовать имеющиеся возможности, особенно в сфере ИИ, для обеспечения процветания своих народов

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 19 января. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили расширение двустороннего сотрудничества в сферах космоса, возобновляемой энергетики и продовольственной безопасности. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Как отмечается, в ходе встречи стороны рассмотрели развитие отношений в экономической и инвестиционной сферах, космической отрасли, возобновляемой энергетике и продовольственной безопасности, а также в технологической области, включая искусственный интеллект (ИИ). Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что обе страны объединяет общее стремление использовать имеющиеся возможности, особенно в сфере ИИ, для обеспечения процветания своих народов. Президент ОАЭ и премьер Индии также затронули вопросы региональной и международной повестки дня.

19 января глава ОАЭ посетил Индию с однодневным рабочим визитом. В состав эмиратской делегации, в частности, вошли наследный принц эмирата Дубай и министр обороны шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, глава МИД Абдалла бен Заид Аль Нахайян.