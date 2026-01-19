В Польше заменят мужа и жену на "супруг №1" и "супруг №2" в документах о браке

Как поясняет министерство цифровизации республики, такой шаг вызван необходимостью обеспечить исполнение вердикта Суда ЕС, принуждающего Варшаву признавать заключенные в других странах сообщества однополые браки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Определения муж и жена в польских свидетельствах о браке заменят на "первый супруг" и "второй супруг". Об этом сообщило министерство цифровизации республики.

Согласно заявлению на сайте ведомства, в настоящее время готовится соответствующее распоряжение. Как поясняет министерство, такой шаг вызван необходимостью обеспечить исполнение вердикта Суда ЕС, принуждающего Варшаву признавать заключенные в других странах сообщества однополые браки. "Предлагаемые изменения включают нейтральные с точки зрения пола названия граф: "первый супруг" и "второй супруг", - говорится на сайте ведомства.

25 ноября 2025 года Суд ЕС вынес вердикт по иску двух поляков, согласно которому Польша должна будет признавать однополые браки, заключенные в других странах сообщества. В настоящее время польское законодательство не признает однополые союзы, а в конституции страны брак определяется как союз мужчины и женщины.