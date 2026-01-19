Военную разведку Южной Кореи заподозрили в запуске дронов в КНДР

Также подозревается "30-летний аспирант", заявивший, что именно он запустил БПЛА

СЕУЛ, 19 января. /ТАСС/. Министерство обороны Республики Корея проведет проверку в связи с утверждениями о существовании связи между военной разведкой и "30-летним аспирантом", заявившим, что именно он запустил беспилотники в КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ранее южнокорейское издание Newstapa выступило с утверждением, что этот "30-летний аспирант" получал финансовую поддержку от командования военной разведки Республики Корея, а его "фиктивные компании" выполняли поручения военных.

16 января 30-летний мужчина дал интервью телеканалу Channel A и заявил, что именно он запускал беспилотники в КНДР, чтобы "измерить уровень радиации на ядерных объектах" страны. Он представился "обычным аспирантом". Позднее южнокорейские СМИ установили, что он связан с консервативной молодежной организацией, в которой занимал руководящие посты, и что он работал в администрации президента при Юн Сок Ёле. Newstapa указывает, что "аспирант" занимал должность директора в небольшой компании Estel Engineering по конструированию и производству БПЛА.

Newstapa также утверждает, что аспирант учился на аэрокосмическом факультете. Кроме компании, он также основал два небольших издания, которые специализировались на КНДР. Эти СМИ получили от предполагаемого сотрудника военной разведки средства в размере 13 млн вон ($8,8 тыс.), утверждает Newstapa со ссылкой на источники в спецслужбах.

Ранее военные КНДР заявили, что беспилотники, запущенные из Республики Корея, нарушили их воздушное пространство 27 сентября 2025 года и 4 января 2026 года. Южнокорейские военные отрицали свою причастность к отправке дронов. Эксперты указывали, что беспилотник на фотографиях, представленных властями КНДР, похож на любительский. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён дал указание провести расследование, допустив, что за запуском могли стоять частные лица.