Дамаск обвинил курдов в использовании темы терроризма как рычага давления

Сирийское правительство решительно отвергает попытки шантажа

ТУНИС, 19 января. /ТАСС/. Переходное правительство Сирии решительно отвергает попытки шантажа в контексте терроризма и заявляет, что утверждения курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) относительно тюрем для боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) являются рычагом давления.

"Сирийское правительство решительно отвергает попытки шантажа в контексте терроризма и заявляет, что предупреждения, содержащиеся в заявлении курдской автономной администрации относительно тюрем ИГ, являются не чем иным, как политической эксплуатацией проблемы терроризма и формой давления", - говорится в тексте, опубликованном телеканалом Al-Ikhbaria.

Правительство подчеркнуло, что "обязуется обеспечить безопасность всех центров содержания под стражей в соответствии с международно признанными стандартами и гарантировать, что ни один из арестованных членов ИГ не сбежит и не вернется на место преступления". В Дамаске также предостерегли руководство СДС от "любых безрассудных шагов, которые могут способствовать побегу заключенных членов ИГ".

Со своей стороны Минобороны в переходном правительстве Сирии возложило на СДС ответственность за "преднамеренное освобождение заключенных из тюрьмы "Эш-Шаддади", расположенной на юге провинции Хасеке.

Ранее СДС выступила с утверждением, что потеряла контроль над тюрьмой "Эш-Шаддади", где содержатся тысячи сторонников ИГ, в результате столкновений со связанными с Дамаском вооруженными группами, которые предпринимали нападения на ее территорию.

18 января президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями. Документ предусматривает, что провинции Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны переходят под полный контроль переходного правительства Сирии. Все созданные курдами в провинции Хасеке гражданские учреждения будут включены в состав сирийского государства. Сирийская армия будет обеспечивать безопасность всех пограничных переходов и нефтегазовых месторождений в регионе.