Глава партии "Шанс" Лунгу: молдаван вербуют для отправки на Украину

Им обещают, что после подготовки в Румынии выдадут две-три зарплаты, заявил лидер оппозиционной партии

КИШИНЕВ, 19 января. /ТАСС/. Граждан Молдавии, получивших также паспорта Румынии, вербуют для прохождения военной подготовки в соседней стране, чтобы задействовать их в конфликте на Украине. Об этом заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.

"Им обещают, что после этой подготовки им выдадут две-три зарплаты. За этим скрывается вербовка наших соотечественников с румынским гражданством. Они подпишут договор, контракт, чтобы в случае дальнейших военных операций в Украине там участвовали не румынские военнослужащие, а молдавские с румынским гражданством", - рассказал Лунгу в своем Telegram-канале.

В Молдавии двойное гражданство официально разрешено, его получили сотни тысяч молдаван, так как с помощью этих документов они могут свободно ездить в страны ЕС и работать там, чем занято теперь около трети населения. В 2009 году Траян Бэсеску, который занимал пост президента Румынии, подписал закон, упрощающий принятие гражданства для молдаван. Он разрешает предоставление гражданства всем проживавшим на территории Молдавии до 1940 года, когда эта республика была в составе Румынии, а также их потомкам до третьего колена, т. е. большинству молдавского населения. При этом допускается сохранение другого иностранного гражданства и постоянное проживание за пределами Румынии.

Планы властей Румынии расширить выдачу паспортов молдавским гражданам в 2008 году осложнили отношения между двумя странами. В 2008 году парламент Молдавии принял закон, по которому чиновникам, имеющим доступ к государственным тайнам, запрещено иметь паспорт другого государства. Среди них - президент, члены правительства, ЦИК и Счетной палаты, сотрудники спецслужб. Однако Конституционный суд отменил этот закон.