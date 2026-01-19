Нетаньяху исключил присутствие военных Турции и Катара в секторе Газа

Премьер-министр Израиля заявил, что движение ХАМАС будет разоружено, а Газа - демилитаризована

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Abir Sultan/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военных из Турции и Катара не будет в секторе Газа. Соответствующее заявление он сделал, выступая в Кнессете (израильский парламент).

"Турецких и катарских солдат не будет в секторе Газа. Мы ведем дебаты с нашими друзьями в США относительно состава совета [по управлению сектором Газа]", - сказал Нетаньяху. "Мы находимся на пороге второго этапа [мирного плана президента США Дональда Трампа], а это говорит об одном: движение ХАМАС будет разоружено, а Газа - демилитаризована", - добавил он. Высказывания премьера приводит портал Ynet.

17 января канцелярия главы израильского кабмина заявила, что состав совета по управлению Газой не был согласован с Израилем и "противоречит его политике". В канцелярии тогда же добавили, что Нетаньяху поручил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару "обратиться по этому вопросу" к госсекретарю США Марко Рубио.

9 октября 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".