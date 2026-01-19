Министр обороны Италии назвал введение ответных пошлин ЕС худшей реакцией на меры США

Рим считает, что вопрос Гренландии должен решаться строго в рамках трансатлантического партнерства и в контексте НАТО

РИМ, 19 января. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что худшей реакцией на американские пошлины со стороны ЕС станет введение ответных мер. Глава Минобороны призвал не вбивать клин между Европейским союзом и Соединенными Штатами.

"Это худший способ реагировать. Начало соревнования между союзниками, чтобы выяснить, кто сможет причинить больше вреда другому, может привести только к катастрофе", - написал он в Х в переписке с сенатором от входящей в правящую коалицию партии "Лига" Клаудио Борги. Тот в свою очередь назвал "кораблем дураков" тех, кто рассматривает введение пошлин в отношении США.

"Сейчас не время фанатично поддерживать разные команды. И не время выяснять, у кого больше или меньше гордости, или кто сильнее. Нам нужно думать обо всем, помня, что мы союзники уже 76 лет", - указал Крозетто, согласившись, что ЕС предлагает не лучший ответ.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала ошибкой введение пошлин на товары из стран, решивших сделать вклад в обеспечение безопасности Гренландии. При этом Италия к числу этих стран не относится. Крозетто назвал анекдотом отправку в Гренландию по 15 военнослужащих от разных европейских стран. Рим считает, что вопрос Гренландии должен решаться строго в рамках трансатлантического партнерства и в контексте НАТО.

17 января президент США Дональд Трамп в публикации на своей странице в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.