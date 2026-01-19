Президент Болгарии объявил об отставке

Румен Радев обратился к нации и сообщил, что намерен принять участие в досрочных парламентских выборах

Румен Радев © Игорь Ленкина/ ТАСС

СОФИЯ, 19 января. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев объявил об уходе в отставку. Он обратился к нации и сообщил, что намерен принять участие в досрочных парламентских выборах, которые стали неизбежны после отказа политических партий в высшем законодательном органе предпринять действия по формированию нового правительства.

"Утром [20 января] подам заявление о своей отставке. Уверен, что [вице-президент] Илияна Йотова будет мне достойной заменой на президентском посту", - сказал Радев.