Глава МИД Азербайджана и Рубио обсудили перспективы сотрудничества двух стран

Джейхун Байрамов и госсекретарь США также затронули вопросы нормализации отношений Баку и Еревана

БАКУ, 19 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону перспективы двустороннего сотрудничества и процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"Была высоко оценена активизация двусторонних контактов по подготовке Хартии стратегического партнерства [между Азербайджаном и США]. Стороны выразили надежду на согласование и подписание проекта документа в кратчайшие сроки", - заявили во внешнеполитическом ведомстве. Собеседники также указали на то, что определение приоритетов на данном направлении "придаст дополнительный импульс развитию отношений между двумя странами".

Отмечается, что азербайджанский министр довел до сведения госсекретаря США позицию Азербайджана относительно перспектив процесса нормализации и мирного урегулирования между Баку и Ереваном. "Были положительно оценены шаги, предпринятые в рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также меры по укреплению доверия. Отмечена значимость проводимой работы по реализации инициативы "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP)", - подчеркивается в сообщении.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".