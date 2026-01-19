Молдавия выйдет из СНГ после денонсации ключевых соглашений

Глава МИД страны Михай Попшой отметил, что Кишинев де-факто приостановил участие в организации еще раньше

КИШИНЕВ, 19 января. /ТАСС/. Молдавия начала процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ, которые позволят ей выйти из состава организации. Об этом заявил в эфире "Радио Молдова" вице-премьер, глава МИД республики Михай Попшой.

"Молдова начала процедуру денонсации трех ключевых соглашений, которые лежат в основе ее членства в Содружестве Независимых Государств, - Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения. После их официальной отмены наша страна юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше. Эти документы будут направлены в парламент для окончательного утверждения", - сказал вице-премьер.

По его словам, "к середине февраля будут завершены процессы денонсации в правительстве". "После этого парламент примет решение, которое поступит на утверждение президенту", - уточнил Попшой.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на интеграцию в Евросоюз и отказалась участвовать в саммитах Содружества. В феврале 2023 года правительство республики объявило о планах денонсации свыше 120 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. При этом Попшой уточнил, что Кишинев не намерен денонсировать важные и полезные для страны договоренности в рамках Содружества.

Бывший президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон раскритиковал эти решения парламентского большинства, отметив, что курс на разрыв с Россией и странами СНГ, который проводит Санду, противоречит интересам молдавского народа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве, в то же время заявляя о стремлении покинуть организацию.