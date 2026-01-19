Bloomberg: Трамп намерен подписать устав "Совета мира" в Давосе 22 января

Согласно проекту устава, президент США станет первым председателем органа и будет лично принимать решения о приглашении новых членов

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует утвердить полномочия и полный текст устава "Совета мира" для урегулирования в секторе Газа на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе 22 января. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп настаивает на том, чтобы приглашенные страны подписали документ в четверг для официального запуска инициативы. Согласно проекту устава, Трамп станет первым председателем органа и будет лично принимать решения о приглашении новых членов. Для получения статуса постоянного участника организации администрация США требует от государств внести взнос в размере не менее $1 млрд в течение первого года.

Как указывает Bloomberg, такое финансовое условие застало врасплох многих мировых лидеров и вызвало резкую критику. Изначально совет создавался для контроля над восстановлением сектора Газа, однако текст устава указывает на более широкие и глобальные амбиции инициативы, которая может стать альтернативой ООН. Некоторые приглашенные стороны выразили обеспокоенность тем, что Трамп как председатель получит единоличный контроль над фондами новой структуры.

В состав исполнительного комитета совета уже вошли госсекретарь США Марко Рубио, зять американского президента Джаред Кушнер и бывший британский премьер Тони Блэр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". По его словам, детали этого предложения изучаются. Приглашения также были направлены лидерам Египта, Индии, Канады и Турции.