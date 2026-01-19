Дания предложила Рютте создать миссию НАТО в Арктике

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен добавил, что Копенгаген продолжит попытки диалога с Вашингтоном по вопросам Гренландии и Арктики

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте © AP/ Virginia Mayo

СТОКГОЛЬМ, 19 января. /ТАСС/. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт на встрече в Брюсселе предложили генеральному секретарю НАТО Марку Рютте создать миссию альянса в Арктике. Об этом датский министр сообщил СМИ королевства после переговоров.

"Мы предложили это, и генеральный секретарь НАТО также принял это к сведению, - цитирует Лунда Поульсена агентство Ritzau. - Я надеюсь, что мы сможем разработать рамочную программу для этого".

Глава Минобороны Дании добавил, что Рютте внимательно выслушал министров. "Я думаю, что генеральный секретарь полностью осознает проблему, с которой мы сталкиваемся", - сказал датский политик.

Это также относится к "проблемам, связанным с НАТО", продолжил он. США являются наиболее влиятельным членом альянса. "Если бы завтра США вышли из НАТО, у нас возникли бы огромные трудности с тем, чтобы справиться самим", - отметил Лунд Поульсен, добавив, что Дания продолжит попытки диалога с США по вопросам Гренландии и Арктики.